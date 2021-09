Kolejki NFZ do alergologa w woj. podlaskim. Terminy aktualne na 6.09.2021

Służba zdrowia przygotowuje się na następną falę zachorowań na COVID-19

"Na początku ludzie bili się o to, żeby się zaszczepić. Teraz program szczepień zupełnie wygasł. Chętni, już się zaszczepili, a reszcie w zasadzie na tym nie zależy. Nie wiemy, co znowu się wydarzy. Nie chciałbym wrócić do tego, co widzieliśmy w szpitalach w trakcie poprzednich fal zachorowań. To było coś, co zostanie w naszych głowach do końca życia" – mówi Onetowi dr Michał Domagała, który był koordynatorem do spraw intensywnej terapii w Świętokrzyskim Szpitalu Tymczasowym.