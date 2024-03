Kolejki do laryngologa dziecięcego na NFZ w woj. podlaskim. Ile trzeba czekać na wizytę? Stan na 9.03.2024

Kolejki NFZ do laryngologa dziecięcego w województwie podlaskim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego laryngologa dziecięcego termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do laryngologa dziecięcego w województwie podlaskim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do laryngologa dziecięcego w województwie podlaskim.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Im. L. Zamenhofa W Białymstoku (Poradnia Laryngologiczna)

Adres: Waszyngtona 17, Białystok

Najbliższy termin możliwej wizyty: 11.04.2025 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.03.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.03.2024) Liczba osób w kolejce: 203

Telefon: +48 85 745 05 34

Laryngolog dziecięcy - jak przygotować dziecko do badania?

Laryngolog to lekarz, który zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób narządów głowy i szyi. Laryngolog po wstępnym wywiadzie z pacjentem przejdzie do wykonania podstawowych badań. Najważniejsze jest, by pamiętać przed wizytą u laryngologa o dokładnym wyczyszczeniu uszu dziecka z zalegającej woskowiny, która mogłaby utrudnić oględziny błony bębenkowej. Warto również wytłumaczyć dziecku na czym będzie polegało badanie, by nie było w gabinecie przestraszone. Do zbadania uszu laryngolog może używać różnych narzędzi: otoskop, endoskop lub mikroskop. Do oceny krtani i tchawicy może użyć laryngoskopu.