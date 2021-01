Koalicja Obywatelska krytykuje realizację szczepień. "Oprzyjmy program o POZ-ty" - proponuje

Koalicja Obywatelska skrytykowała sposób realizacji Narodowego Programu Szczepień, wytykając rządzącym m.in. chaos organizacyjny, niezabezpieczenie punktów szczepień we wszystkich gminach, czy też zbyt sztywny system dostępu do szczepionek, który powoduje, że dochodzi do ich utylizacji. Proponuje za to oparcie programu o POZ-ty.

Koalicja krytykuje sposób realizacji szczepień Konferencje Koalicji Obywatelskiej na temat szczepień przeciwko COVID-19 były dziś organizowane w całej Polsce. W Białymstoku z mediami spotkali się poseł Robert Tyszkiewicz oraz Krzysztof Truskolaski. Przedstawiciele Koalicji nie pozostawili suchej nitki na sposobie organizacji szczepień: - To rzecz haniebna i niedopuszczalna, aby setki seniorów musiały tłoczyć się w przychodniach, stać w kolejkach na dworze, narażać się na zakażenie - grzmiał Robert Tyszkiewicz. - Minister Dworczyk, zamiast dziękować seniorom, powinien ich przeprosić. Rząd wiedział, jaką pulą szczepionek będzie dysponował do końca marca, a i tak tworzył złudną nadzieję, że ci, którzy przyjdą i zechcą się zapisać, będą w stanie umówić się na konkretny termin. Tak się nie stało. Koalicja Obywatelska skrytykowała też sposób prowadzenia programu szczepień w regionach. Chodzi konkretnie o brak punktów szczepień w pięciu gminach województwa podlaskiego: Przytułach, Jedwabnem, Miastkowie, Nowogrodzie i Orli.

- Te miejsca są zabezpieczone - zapewnia Beata Leszczyńska, rzecznik podlaskiego oddziału NFZ. - Jeżeli chodzi o gminy Nowogród, Jedwabne, Miastkowo i Przytuły, to w mobilnych punktach będzie szczepił ZPOZ w Łomży, który przyjedzie do każdej z tych gmin, gdyż ma tam swoje filie. Natomiast odnośnie Orli, to tutaj mieszkańcy tej gminy zostaną zaszczepieni przez medyków ze szpitala w Bielsku Podlaskim w punktach w Brańsku i Bielsku. Koalicja zwróciła też uwagę na dysproporcje w dostępie do punktów szczepień w największych miastach wojewódzkich: - W Białymstoku jeden punkt szczepień przypada na ok. 5 tys. mieszkańców, w Łomży - na ok. 4 tys. mieszkańców, a w Suwałkach na ok. 14 tys. mieszkańców - wyliczał Tyszkiewicz. - Dlatego apeluję do rządzących: otwierajcie nowe punkty, rozbudowujcie system szczepień.

Krzysztof Truskolaski poruszył z kolei problem utylizacji szczepionek. Winą za to obarczył błędny system, który nie pozwalał wykorzystać ich na potrzeby osób spoza ściśle wyznaczonych grup. Co proponuje Koalicja Obywatelska? Na jutro (wtorek, 26 stycznia) minister Dworczyk zaprosił kluby opozycyjne do Kancelarii Premiera, gdzie będą prowadzone rozmowy o kształcie Narodowego Programu Szczepień. - Uważamy, że strona rządząca musi bardzo krytycznie oceniać to, co dzieje się wokół szczepień, skoro zaprasza opozycję do tego, aby rozmawiać - skomentował rządową inicjatywę Robert Tyszkiewicz. - Do tej pory to nie mogliśmy się doczekać takiej reakcji. Oczywiście, weźmiemy udział w tej dyskusji i przedstawimy nasze propozycje. Co proponuje Koalicja Obywatelska? Przede wszystkim chce odwrócić inicjatywę: to nie pacjenci mieliby sami rejestrować się na szczepienia. Zadanie to, według KO, powinno należeć do POZ-tów:

- Nic nie stoi na przeszkodzie, aby to poradnie wykonywały telefony do naszych seniorów i zapraszały ich na szczepienia, jak to dzieje się np. w Niemczech - mówił Robert Tyszkiewicz. - Oprzyjmy program o POZ-ty, które funkcjonują w każdej miejscowości. Wystarczy je tylko wesprzeć, zachęcić, dosprzętowić. Jak podkreśla Robert Tyszkiewicz, oparcie programu szczepień o POZ-ty nie miałoby oznaczać wykluczenia szpitali lub ewentualnego tworzenia centrów szczepień, które spełniają swoją rolę w większych miastach. Na nasze pytanie, czy oparcie programu na POZ-tach oznaczałoby zwiększenie obowiązków lekarzy rodzinnych, Robert Tyszkiewicz odpowiedział: - POZ-ty będą miały więcej obowiązków, ale też NFZ ma dodatkowe narzędzia, aby je do tego zachęcić i wesprzeć je. Trzeba użyć wszelkich instrumentów, jakie ma państwo, aby usprawnić program szczepień.