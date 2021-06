Koalicja Obywatelska chce wsłuchać się w głos młodzieży. Startuje inicjatywa Polska Młodych

- Rolą odpowiedzialnych, nowoczesnych polityków jest słuchanie ludzi. Przyjechaliśmy tu rozmawiać z młodymi, gdyż w nich upatrujemy przyszłość. To oni będą wpływali na to, jak kiedyś będzie wyglądała Polska. Młodzi są zaangażowani, aktywni i odpowiedzialni za to, co dzieje się wokół nich. Chcą wpływać na rzeczywistość. Naszym zadaniem jest pytać ich, o to, jakiej chcą Polski - mówiła posłanka Aleksandra Gajewska.

- To było pierwsze spotkanie w ramach Polski Młodych. Następne odbędą się w Krakowie, Warszawie, Radomia, Lublina i Szczecina. Chcemy, żeby młodzi ludzie na takich spotkaniach w parkach, na skwerach, na leżakach w luźnej atmosferze powiedzieli nam o swoich potrzebach. Będziemy spotykać się nimi także w miastach powiatowych, nie tylko w największych metropoliach. Skupiamy się na tym, żeby dostać się do wszystkich młodych osób w Polsce. To jest najważniejsze. W Warszawie młodzież myśli inaczej niż w Białymstoku - zapowiadał poseł Krzysztof Truskolaski. - Po tych spotkaniach chcemy przygotowywać konkretne projekty ustaw. Oczywiście jesteśmy w opozycji. Będziemy próbować przekonywać większość rządzącą, że to nie są nasze, polityczne inicjatywy, a osób, które się z nami spotkały. My dzisiaj gwarantujemy i obiecujemy, że te projekty zostaną złożone, a jeśli przejmiemy władze, będziemy robić wszystko, aby weszły one w życie.

- Mówi się, że polityka nosi krawat. My dziś te krawaty ściągamy. Będziemy dla was. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że dla młodych osób, ostre spory polityczne są nieistotne. Nie ważne jest to, czy ktoś jest z prawicy, czy lewicy. Ważne są cele wartości i idee i to, co chcemy realizować. Jednoczymy się dziś pod tymi hasłami. Padło tu dziś wiele ważnych postulatów. Rozmawialiśmy o imporcie śmieci, o komunikacji miejskiej, poziomie edukacji. Politycy mają taką tendencję, że stawiają młodych do zdjęcia, ściskają ich dłonie, a potem jak przychodzi co do czego, to ich głos się nie liczy. Chcemy to odwrócić i pokazać nową jakość w polityce - dodała Aleksandra Gajewska.