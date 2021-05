Kleosin. Policyjny pościg za pijanym kierowcą mercedesa. Mężczyzna z zakazem prowadzenia pojazdów, miał przy sobie narkotyki

- Pomimo wydania poleceń do zatrzymania poprzez włączenie świateł i sygnałów uprzywilejowania, kierowca zlekceważył polecenia mundurowych i zaczął uciekać - informuje asp. Katarzyna Zarzecka z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach, mundurowi ustalili, że ma on obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów do 2022 roku. W kieszeni 42-latka policjanci znaleźli narkotyki.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty niezatrzymania się do kontroli, posiadania narkotyków oraz kierowania w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.