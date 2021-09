Kierunek Jastarnia. Dzięki naszym darczyńcom, podopieczni "Drogi" po raz kolejny spędzili niezwykłe wakacje

W tym roku do Jastarni wyjechało 25 rodzin. W sumie 110 osób, czyli rodziców z podopiecznymi Stowarzyszenia "Droga". A wraz z nimi jeszcze grupa podopiecznych zaprzyjaźnionej fundacji.

- Wyjazd był bardzo udany. Dzieci mówiły, że chętnie by zostały i już pytają, czy będą mogły wrócić do Jastarni za rok. Myślę że to najlepsza rekomendacja - przyznaje Krzysztof Paliński, wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga. - Liczymy więc na to, że za rok uda nam się zaprosić na taki pobyt co najmniej taką samą liczbę podopiecznych.

Wyjazdy nad morze w ostatni tydzień wakacji to już tradycja stowarzyszenia Droga. Już od lat ich głównym celem jest odbudowa relacji między członkami każdej z uczestniczących w nich rodzin.

Przy szumie fal rodzice i ich dzieci uczyli się więc na nowo przebywania ze sobą, wspólnego spędzania czasu, bez komputera, telewizora czy telefonu w ręce.