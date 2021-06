Keeza Klasa Okręgowa. Zespół z Grabówki awansował do IV ligi

W normalnych okolicznościach piłkarze z Grabówki czuliby duży niedosyt po starciu z Rudnią, bo komplet punktów wymknął im się z rąk w doliczonym czasie gry, po bramce Jarosława Leończuka. Jednak remis wystarczył zespołowi trenera Roberta Kądziora do zapewnienia sobie awansu.

Prawdopodobnie wkrótce do Grabówki dołączą Czarni, którzy mają już pięć oczek przewagi nad gubiącą co i rusz punkty w tej rundzie Puszczą. Trudno przypuszczać, by zespół z Czarnej Białostockiej, który wygrał osiem spotkań z rzędu, a w sześciu z nich nie stracił gola, zaprzepaścił w trzech ostatnich występach tak pokaźną przewagę.

WYNIKI 33. KOLEJKI

KS Grabówka - Rudnia Zabłudów 2:2 (1:0). Bramki: 1:0 - Bagrowski (43), 1:1 - Lul (65-samobójcza), 2:1 - Bagrowski (82), 2:2 - Leończuk (90).

Narew Choroszcz - Orlęta Czyżew 3:2 (0:1). Bramki: 0:1 - Jaźwiński (20), 1:1 - Polkowski (73), 1:2 - Jaźwiński (75), 2:2 - Kamieński (85), 3:2 - Polkowski (88).