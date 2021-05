Keeza Klasa Okręgowa. Czołówka kontra drużyny broniące się przed degradacją

Teoretycznie faworyci nie powinni mieć problemów z odniesieniem zwycięstw. Korona doznała ostatnio ciężkiej klęski 0:8 w Śniadowie i trudno oczekiwać, by była w stanie zatrzymać rozpędzonych piłkarzy trenera Roberta Kądziora.

Dystans do lidera traci Puszcza, która pogubiła już punkty z rezerwami Tura Bielsk Podlaski i Jasionem Jasionówka. Zespół z Hajnówki nie może sobie pozwolić na wpadkę z Bocianem, gdyż niebezpiecznie blisko są konkurenci z Czarnej Białostockiej. Czarni wiosną wygrali wszystkie mecze bez straty gola i mają w zanadrzu zaległą potyczkę z Narwią Choroszcz. Jeśli uporają się u siebie z Magnatem Juchnowiec, to walka o drugie miejsce nabierze rumieńców. Nie musi to być jednak łatwe, bo ekipa trenera Jacka Markiewicza do łatwych rywali nie należy.

PROGRAM 26. KOLEJKI

Sobota: Rudnia Zabłudów - Pomorzanka Sejny (15), Czarni Czarna Białostocka - Magnat Juchnowiec (16), Korona Dobrzyniewo - KS Grabówka (16), Konar Kora Korycin - Orlęta Czyżew (17), Hetman Tykocin - LZS Krynki (17).

Niedziela: Tur II Bielsk Podlaski - KS Śniadowo (12), Unia Ciechanowiec - Narew Choroszcz (14), Bocian Boćki - Puszcza Hajnówka (15), Jasion Jasionówka - Piast Białystok (15).