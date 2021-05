Keeza IV Liga Piłkarska. Tur kontra Promień, czyli lider przy wjeździe na autostradę

W kontekście awansu wymieniało się zwykle wielką trójkę - Tura, Wissę i ŁKS 1926 Łomża. Tymczasem Promień wiosną punktuje aż miło. Piłkarze trenera Dariusza Szklarzewskiego wygrali siedem spotkań i dwa zremisowali. Ostatnio pokonali u siebie 2:1 ŁKS, czym definitywnie pozbawili łomżan szans na III ligę.

Teraz mogą pokrzyżować szyki liderom z Bielska Podlaskiego. Dla Tura będzie to praktycznie ostatni egzamin z gatunku najtrudniejszych, bo wcześniej ekipa Pawła Bierżyna uporała się już z rywalami z Łomży (1:0) i Szczuczyna (4:2). Jeśli zapunktuje także z Promieniem, to droga do awansu stanie się niemal autostradą.

- Z tą autostrada to nie jest tak do końca, bo przed nami jeszcze kilka niezwykle trudnych spotkań. Na razie jednak skupiamy się na najbliższym. Z tabeli rundy wiosennej wynika, że Promień jest na pierwszym miejscu i to najlepiej pokazuje, jak ciężki mecz nas czeka - mówi trener Bierżyn. - Znam doskonale szkoleniowca rywali i szanuję jego pracę. Wiem, że trener Szklarzewski szykuje coś specjalnego na nas, ale i my będziemy mieli coś takiego - dodaje.