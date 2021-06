Katrynka. Na drodze krajowej nr 8 tir wpadł do rowu. Utrudnienia trwały prawie cały dzień

"Nowa Solidarność". Prezydent Tadeusz Truskolaski zakłada nowy Ogólnopolski Niezależny Związek Zawodowy. Jak zamierza rządzić miastem?

Jestem pewien, że da się pogodzić tę aktywność z zarządzaniem miastem, podobnie jak dawało i daje się pogodzić to, co robię w Unii Metropolii Polskich - mówi Tadeusz Truskolaski. Prezydent Białegostoku będzie pełnomocnikiem stowarzyszenia Ruchu Wspólna Polska do tworzenia Ogólnopolskiego Niezależnego Związku Zawodowego "Nowa Solidarność". - Związki zawodowe zakłada się od dołu, a nie od góry - zawraca uwagę lider podlaskiej PO Robert Tyszkiewicz, działacz podziemnej Solidarności.