Karate. Białostoczanin walczyć będzie w Kanadzie o mistrzostwo świata full contact

- Udział w Mistrzostwach Świata Full Contact Karate w Montrealu jest nie tylko szansą na sportowy sukces, ale także okazją do pokazania, że karate to nie tylko walka, ale również filozofia życia. Dzięki wsparciu Fit Cake mogę skupić się na treningach i przygotowaniach do turnieju, wiedząc, że mam za sobą firmę, która wierzy we mnie i wspiera moje marzenia. Karate to dla mnie nie tylko wyzwania fizyczne, ale także duchowe. Cieszę się, że mogę reprezentować Polskę na tak prestiżowej imprezie i mam nadzieję, że moja determinacja i ciężka praca będą inspiracją dla innych – mówi Adam Chlabicz.