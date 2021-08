Podobno śpiewać każdy może. Jedni robią to trochę lepiej, inni trochę gorzej. I zarówno wśród jednych i drugich są osoby, które uwielbiają karaoke. To nie tylko okazja do zweryfikowania swoich muzycznych zdolności, ale sposób, na przyjemne spędzenie czas w gronie przyjaciół.

Przygotowaliśmy listę miejsc w Białymstoku, w których można pośpiewać największe polskie i zagraniczne hity. Wejdź w galerię i sprawdź adresy i daty.