Kąpielisko w Supraślu już otwarte. Według badań firmy Hamilton wszystkie parametry są w normie

Po kilkutygodniowej przerwie, spowodowanej przyduchą, rusza kąpielisko przy plaży miejskiej w Supraślu.

- Otworzyliśmy kąpielisko w Supraślu. Według badań, które zamówiliśmy w firmie Hamilton i których wyniki dotarły do nas w poniedziałek, wszystkie parametry są w normie i nie ma żadnych przeciwwskazań do kapieli. Przeprowadzono je kilka dni temu. Pod koniec zeszłego tygodnia ratownicy odnotowywali jeszcze przypadki śnięcia ryb, jednak teraz jest już wszystko w porządku. To zasługa niższych temperatur, ostatnich deszczy i dopływu świeżej wody - mówi Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla.