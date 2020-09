Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 - kiedy dni wolne, długie weekendy, egzaminy, ferie zimowe? Początek roku szkolnego 01.09.2020

Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych będzie uczyło się ponad 3 mln uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia oraz w szkołach przysposabiających do pracy) ok. 1,5 mln uczniów.

Rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się we wtorek, 1 września. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami lekcje będą odbywać się w szkole, nie zaś zdalnie, tak jak miało to miejsce w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 - dni wolne od nauki 01.09.2020

Z ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kalendarza roku szkolnego 2020/2021 rozpoczętego 1 września 2020 wynika, że zimowa przerwa świąteczna czeka uczniów w tym samym czasie co w zeszłym roku: od 23 do 31 grudnia. Zatem dzieci wrócą do szkół 2 stycznia. Razem ze świętami i Nowym Rokiem będą miały 10 dni wolnego.