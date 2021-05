Kadra reprezentacji Polski na EURO 2020. Kogo powołał selekcjoner Paulo Sousa na mistrzostwa Europy? [LISTA PIŁKARZY] 17.05.2021

W poniedziałek, 17 maja Paulo Sousa ogłosił 26-osobową kadrę reprezentacji Polski, która w Opalenicy przygotowywać się będzie do występu na mistrzostwach Europy. Kto znalazł się w szerokim składzie Biało-Czerwonych na czerwcowy turniej?

Wiadomo, że Sousa nie może liczyć na kilku piłkarzy mogących się znaleźć w kręgu jego zainteresowań. W ostatnich dniach kontuzje wykluczyły Krzysztofa Piątka z Herthy Berlin i Arkadiusza Recę z Crotone, którzy grali już pod jego wodzą w marcowych meczach eliminacji mistrzostw świata. Wcześniej poważne urazy sprawiły, że szanse udziału w ME stracili Jacek Góralski i Krystian Bielik.

- Uważam na podstawie obserwacji, że podjęliśmy najlepsze możliwe decyzje. Jesteśmy pewni, że to najlepsi zawodnicy, którzy mają poparcie Polaków - powiedział Paulo Sousa po ogłoszeniu listy powołanych.

Zgrupowanie w wielkopolskiej Opalenicy potrwa od 24 maja do 8 czerwca. W jego trakcie polscy piłkarze zagrają dwa towarzyskie spotkania – 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i 8 czerwca z Islandią w Poznaniu. Od 9 czerwca bazą kadry będzie jeden z sopockich hoteli. Występ w fazie grupowej ME, które rozpoczną się 11 czerwca, biało-czerwoni zainaugurują trzy dni później meczem ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.