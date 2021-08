Jurowce. Powstała pierwsza droga z zastosowaniem formuły inicjatywy lokalnej OPRAC.: wal

Drogi te, choć na uboczu, dla okolicznych mieszkańców były niezwykle ważne od lat. Niewielki spadek w tej okolicy powodował, że dotychczasowa droga żwirowo-gruntowa była rozmywana przy okazji większych opadów deszczu. Po przebudowie ma już tak nie być

Oznacza to, mieszkańcy ulic Górnej i Poziomkowej w Jurowcach współfinansowali inwestycję. Nowa droga kosztowała 378 tys. zł. Mieszkańcy pokryli 15 proc. tej kwoty – co przełożyło się na przygotowanie dokumentacji i pokrycie kosztów zjazdów do posesji. 80 proc na sfinansowanie budowy drogi gmina pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych