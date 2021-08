Jubileuszowa Podlaska Biesiada Trzeźwości 2021 w Wasilkowie. Bp Tadeusz Bronakowski: "Polska zginie, jeśli nie będzie trzeźwa" (ZDJĘCIA)

- Przez abstynencję do trzeźwości wszystkich. Pamiętajmy o słowach ostrzeżenia bł. ks. Bronisława Markiewicza, które często powtarzał Prymas Tysiąclecia, że Polska zginie, jeśli nie będzie trzeźwa. Niech Maryja, Królowa Polski, pomaga nam wszystkim trwać mocno w naszej świętej wierze, w niezłomnej nadziei i prawdziwej miłości do Boga, siebie nawzajem i do naszej Ojczyzny - mówił Bp Tadeusz Bronakowski podczas mszy w intencji osób uzależnionych, będącej ważną częścią "Podlaskiej Biesiady Trzeźwości".

Kolejna edycja biesiady była okazją do dobrego rozpoczęcia miesiąca abstynencji. Uczestnicy spotkali się na wspólnej modlitwie, koncertach, panelach dyskusyjnych i warsztatach ze specjalistami.