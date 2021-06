Jeansowe plecaki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9. Stowarzyszenie "My dla Innych" zbiera materiały

Uczniowie SP nr 9 w Białymstoku dostaną modne plecaki-worki wykonane ze starych jeansów. Zbiórkę organizuje Stowarzyszenie "My dla innych", zaś plecaki uszyją członkowie Zakładu Aktywności Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia „My dla Innych” prowadzi zbiórkę używanych jeansów: spodni i spódnic. – Szykujemy powitalne prezenty dla uczniów pierwszych klas – tłumaczy Edyta Harasimczuk, dyrektor SP nr 9.

Inicjatywa ma zachęcić młodzież do ekologicznego trybu życia. Na produkcję pary jeansów trzeba zużyć nawet 7-9 tys. litrów wody. Innym problemem jest proces piaskowania wykorzystywany do ich sztucznego przecierania – szkodliwy dla wykonujących go pracowników. – Nasza szkoła przywiązuje dużą wagę do edukacji ekologicznej i dlatego, aby pokazać dobre wzorce, zamówiliśmy w Stowarzyszeniu „My dla Innych” jeansowe plecaki-worki dla pierwszoklasistów i uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe. Będziemy też organizować warsztaty ekologiczne i recyklingowe. Myślę, że to dobry sposób uczenia innego spojrzenia na sprawy ochrony środowiska i nadmiernego konsumpcjonizmu - mówi Edyta Harasimczuk. Plecaki wykonają osoby z niepełnosprawnościami do pracy zawodowej. Są to członkowie jednego z Zakładów Aktywności Zawodowej specjalizujący się w recyklingu. Zamierzają uszyć ponad 120 plecaków. – Zamawiając nasze usługi szkoła wspiera ich rehabilitację - wyjaśnia Rafał Średziński, prezes Stowarzyszenia "My dla Innych".

Pracownie zakładu współpracują również z innymi instytucjami i firmami, zwłaszcza z tymi, którym bliska jest filozofia zero waste. Zgłaszają się do nich białostockie bary, restauracje, hotele i duże przedsiębiorstwa. Przedmioty wykonane w pracowni trafiają później do Sklepu Charytatywnego. Jego oferta jest bogata, od breloczków i gadżetów po biżuterię i rękawice kuchenne. Stare materiały stowarzyszenie pozyskuje od darczyńców.

Wszystkich, którzy chcieliby obdarować stowarzyszenie jeansami, proszeni są o przyniesienie ich do Sklepu Charytatywnego przy ul. Antoniuk Fabryczny 34, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. Zbiórka potrwa do połowy lipca.

