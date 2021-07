Jarmark Świętojański przy białostockim ratuszu otwarty jeszcze w niedzielę (zdjęcia)

Można tu kupić m.in.

wino ekologiczne,

nalewki,

miody,

wędzone sery,

naturalne przetwory,

sękacze,

litewskie chleby,

wędzone kiełbasy,

rękodzieło artystyczne,

biżuterię,

zabawki,

kapelusze,

czy wyroby z wikliny

Stragany czynne są od godz. 10 do godz. 17. Ci, którzy do tej pory nie zaopatrzyli się w wyroby ze straganów, muszą się pospieszyć, ponieważ Jarmark Świętojański potrwa do 4 lipca do godz. 17!

