Jak wzbudzić większe zainteresowanie podlaskim produkt regionalnym? Zastanawiali się nad tym lokalni przedstawiciele branży gastronomicznej

- Ja jako konsument, pierwsze co robię otwierając kartę restauracyjną, to sprawdzam co jest regionalnego, później co jest znajomego i w dalszej kolejności co poleca kelner. Jeżeli dane regionalne danie będzie fajnie wyodrębnione w karcie dań, to zapewni to bardzo dobrą promocję - mówił Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa.

Punktem wyjścia dyskusji stała się inicjatywa realizowana przez urząd marszałkowski wspólnie z pszczelarzami, której rezultatem było powstanie systemu znakowania podlaskich miodów z logotypem Województwa Podlaskiego. To pionierski w województwie, regionalny system promocji. Jego realizacja okazała się sukcesem. W efekcie narodził się pomysł włączenia we wspólną identyfikację wizualną podlaskiej gastronomii.