Jak rozpocząć swoją przygodę z autostopem? TOP10 porad od podlaskiego autostopowicza Mateusza Kowalewicza

Kowal Podróżnik, czyli Mateusz Kowalewicz, kilka lat temu pokochał podróże. Jednak nie są one takie zwykłe. Pochodzący z niewielkiej wsi Bojary (nieopodal Łap), student Politechniki Białostockiej, preferuje bowiem przemieszczanie się autostopem.

W 2019 roku Podlasianin ćwiczył swoje autostopowe umiejętności na wydarzeniu największym autostopowym wyścigu w Polsce - Auto Stop Race.

- Dobieramy się w pary i ścigamy się z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do dowolnie wybranego przez organizatora miejsca w Europie. Ścigamy się z punktu A do punktu B za pomocą autostopu i robimy zdjęcia, żeby udokumentować to wszystko na mecie. Tam jest przygotowany wielki camping i mnóstwo atrakcji. Są m.in. prelekcje podróżnicze. Można dzięki nim poznać wspaniałych ludzi, którzy robili niezwykłe rzeczy. Były imprezy, na przykład, jako że byliśmy w Grecji, z motywem przewodnim z filmu „Moje wielkie greckie wesele”. Była siatkówka, piłka nożna, a nawet bitwa na śnieżki w środku lata. I oczywiście można było popływać w morzu - opowiada podróżnik