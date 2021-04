Jagiellonia - Raków 0:0. Noty dla białostocki zawodników. Najlepsi byli bramkarze Wojciech Konończuk

Po słabiutkim występie z Wartą Poznań (0:2) Jagiellończycy znacznie lepiej wypadli w zakończonym remisem 0:0 meczu z Rakowem Częstochowa. Przede wszystkim nie stracili gola, co im się niezwykle rzadko w tym sezonie zdarza. Największa w tym zasługa bramkarzy i to oni zasłużyli na najwyższe noty. Zapraszamy do naszej galerii.