Jagiellonia - Radomiak 1:2. Dramatyczny mecz w Białymstoku oglądało ponad 9 tysięcy. Kibice wspierali Jagę w trudnych momentach [ZDJĘCIA] Tomasz Dworzańczyk

Piłkarze Jagiellonii przez większą część meczu z Radomiakiem grali w osłabieniu, a kibice robili co mogli, by dodać otuchy swoim ulubieńcom. Niestety, w ostatniej minucie goście strzelili gola, który dał im trzy punkty. Zobacz, co działo się na trybunach podczas sobotniego starcia 4. kolejki ekstraklasy w Białymstoku.