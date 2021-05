Jagiellonia - Lechia. Postarajcie się o mocne zakończenie słabego sezonu

By marzyć o zajęciu czwartego, dającego przepustkę do Europy miejsca, Lechia musi w Białymstoku wygrać i zapewne z takim postanowieniem zespół trenera Piotra Stokowca wybiegnie na boisko. Żółto-Czerwoni bardzo słaby w swoim wykonaniu sezon skończą w dolnej połówce tabeli i nie wypełnią zakładanego przed rozgrywkami przez władze klubu celu. Ale i tak warto przyłożyć się do ostatniego starcia.

- Zawsze lepiej skończyć to na miejscu dziewiątym niż na jedenastym, czy dwunastym. To zupełnie inaczej wygląda. Nawet dla samego siebie warto coś jeszcze pokazać - mówił przed spotkaniem z Górnikiem Zabrze trener Jagi Rafał Grzyb.

Jego piłkarze raczej nie wzięli sobie do serc tych słów, bo przegrali z zabrzanami 1:3 w stylu, o którym po meczu tymczasowy szkoleniowiec powiedział, że jest mu za to wstyd. W niedzielę Rafał Grzyb kończy swoją misję i z czystej przyzwoitości wypadałoby zagrać dużo lepiej niż z Górnikiem.