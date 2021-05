Jagiellonia - Lechia Gdańsk 2:1. Doping kibiców poniósł piłkarzy Żółto-Czerwonych do zwycięstwa [ZDJĘCIA]

Jagiellonia rozgrywa ostatni mecz w sezonie. Rywalem jest Lechia Gdańsk. To pierwsze spotkanie w rundzie wiosennej, na którym mogą być kibice (25 procent pojemności stadionu). Fani Żółto-Czerwoni są jednak mocno rozgoryczeni sezonem i wywiesili bardzo wymowny transparent: "Wspaniały to był sezon, nie zapomnę go nigdy".

Wojciech Wojtkielewicz