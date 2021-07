Jagiellonia - Lechia 1:1. Piłkarze Jagi: Uciekły nam dwa punkty

Młody golkiper na inaugurację nowego sezonu ekstraklasy pozwolił się zaskoczyć gdańszczanom tylko raz, kiedy szybką kontrę gości zakończył celnym strzałem Łukasz Zwoliński.

- Nie miałem zbyt wiele do powiedzenia przy straconym golu. Być może gdybym wcześniej zauważył nadbiegającego zawodnika Lechii, zdążyłbym z interwencją. W tej sytuacji popełniliśmy mnóstwo błędów. Mogliśmy dużo wcześniej przerwać akcję Lechii i nie dopuścić do dośrodkowania. Musieliśmy gonić wynik - relacjonuje cytowany przez klubowe media Jagiellonii Dziekoński, podkreślając bardzo dobry doping ponad ośmiu tysięcy fanów - Czułem się fenomenalnie mając za plecami żywiołowo dopingującą publiczność. Było głośno, przez co czasem był problem z komunikacją z piłkarzami, ale najważniejsze, że czuliśmy wsparcie - zaznacza białostocki golkiper.

