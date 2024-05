Jagiellonia - Korona. Zobacz jedenastkę na mecz z Koroną. Na tych piłkarzy postawił trener Adrian Siemieniec

Do zakończenia rozgrywek ekstraklasy już tylko trzy kolejki spotkań. Wczoraj Śląsk Wrocław pokonał Cracovię 4:0 i zepchnął z fotele lidera Jagiellonię Białystok. Żółto-Czerwoni mogą szybko odzyskać tron wygrywając dziś z Koroną Kielce.

- Dobrze czuję się, jestem w dobrej formie i to mnie cieszy. Co do presji, nie uważam, aby ona pętała mnie, czy całą naszą drużynę. Da się odczuć olbrzymie wsparcie ze strony kibiców, mieszkańców miasta i regionu. Wiemy, że możemy osiągnąć coś wyjątkowego i to wsparcie jest bardzo odczuwalne - mówi przed meczem Afimico Pululu.