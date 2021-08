Jagiellonia - Górnik. Trener zabrzan Jan Urban: Liczymy na punkty w Białymstoku

Szkoleniowiec ekipy z Górnego Śląska w wywiadzie dla klubowych mediów Górnika przypomina, że ekipa z Białegostoku ma korzystny terminarz na początku sezonu.

- Czeka nas trudny rywal na wyjeździe. Jagiellonia bardzo dobrze zaczęła sezon, ale to są dopiero początki. Rywale rozegrają z nami już czwarte spotkanie na własnym boisku. To też dodaje im pewności siebie, bo grać co tydzień u siebie, no to zna się każde źdźbło trawy, a tym bardziej, jak im się to wszystko w miarę dobrze układa - przekonuje trener Urban. - Ale z nami nie będzie im tak łatwo. Uważam, że rozegramy dobre spotkanie i liczymy na punkty zdobyte w Białymstoku - dorzuca.

Szkoleniowiec rywala Jagi zaznacza, że bardzo dobry wpływ na jego zespół miało zwycięstwo 1:0 ze Stalą Mielec.

- Po porażce najlepszym lekarstwem na to, by drużyna grała lepiej, była lepsza atmosfera, jest zwycięstwo. My takie zwycięstwo osiągnęliśmy na własnym boisku po dwóch bolesnych porażkach - podkreśla trener Urban.