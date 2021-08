Jagiellonia - Bruk-Bet. Słoniki stają na drodze Jagi na ekstraklasowy szczyt

- To dopiero początek ligi i takie rzeczy po głowie nam nie chodzą. Staramy się po prostu jak najlepiej zacząć sezon. Chcemy pokazać się kibicom i skupiamy się na każdym kolejnym meczu - przekonuje wahadłowy białostockiego zespołu Tomas Prikryl.

Zadanie nie będzie łatwe, bo Słoniki z Niecieczy na starcie zremisowały 1:1 ze Stalą Mielec i 2:2 z Wisłą Kraków, prezentując się bardzo przyzwoicie. Nic dziwnego, że trener Jagi Ireneusz Mamrot komplementuje najbliższych rywali.

- Patrząc na przebieg tych spotkań, które rozegrali do tej pory, to powinni zdobyć sześć punktów. Z przebiegu gry, zwłaszcza w spotkaniu z Wisłą, stworzyli sobie dużo sytuacji i stracili bramkę w końcówce spotkania - zaznacza szkoleniowiec białostockiego zespołu. - To zespół, który dużo wniesie do naszej ligi jeśli chodzi o grę ofensywną. Grają bardzo odważnie, fajną dla oka piłkę, utrzymują się przy niej i na tym bazują - dodaje.