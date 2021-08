Jagiellonia - Bruk-Bet 1:0. Oceniamy białostockich piłkarzy za mecz ze Słonikami. Hiszpan mógł mieć pięć asyst

Rekrutacja do straży granicznej. Podlaski Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór. Zobacz, ile zarabia strażnik graniczny [ZDJĘCIA]

Podlaski Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór do służby na terenie województwa. Do października chce przyjąć 35 osób, a do końca roku w sumie około 70. Zobacz, jakie są zarobki w straży granicznej i na co można liczyć.