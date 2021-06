Jagiellonia Białystok. Żółto-Czerwoni 3 lipca zagrają z Legią Warszawa

Rugby Białystok - Posnania 24:36. Ekstraliga nie dla naszego zespołu

Po komplecie zwycięstw w sezonie zasadniczym I ligi zespół Rugby Białystok stanął przed szansą na awans do ekstraligi. Niestety, w meczu o mistrzostwo zaplecza elity białostoczanie przegrali u siebie 24:36 z Posnanią i to zespół ze stolicy Wielkopolski zagra w barażu ze Spartą Jarocin. Nasza drużyna marzenia o awansie musi odłożyć do kolejnego sezonu. Zapraszamy do obejrzenia galerii ze spotkania z ekipą z Poznania.