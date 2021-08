Jagiellonia Białystok. Piłkarze o porażce w Krakowie: Nie chcemy być przeciętni

- Nie byliśmy gorszym zespołem od rywala. Z mojej perspektywy Cracovia miała w pierwszej połowie po moich błędach dwie sytuacje i na tym koniec. Szczęście sprzyjało rywalowi - ocenia środkowy obrońca Bartosz Kwiecień, cytowany przez klubowe media.

Trochę inaczej widzi to strzelec jedynego gola dla gości - Jesus Imaz, który przyczyn porażki Podlasian upatruje raczej w słabej grze na początku meczu.

- To nie był nasz mecz. Nie byliśmy skoncentrowani i agresywni, wobec czego Cracovia zagrała łatwą pierwszą połowę - uważa Hiszpan. - To już drugi mecz, w którym nie jesteśmy dobrym zespołem. Mamy wiele problemów, rywale wyglądają lepiej od nas, zwłaszcza w pierwszych połowach. Musimy wyciągnąć z tego wnioski, ponieważ tak samo było w meczu z Górnikiem. Rywale strzelają, a my nie wiemy, jak odpowiedzieć - dorzuca.