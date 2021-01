Jagiellonia Białystok. Piłkarze Jagiellonii wierzą, że wiosna będzie lepsza

Największym marzeniem kibiców Żółto-Czerwonych jest mistrzostwo Polski. Szansa na to jest niewielka, bo strata do liderującej Legii Warszawa to dziewięć punktów. Nie oznacza to jednak, że drużynę trenera Bogdana Zająca można już teraz skreślać z walki o tytuł.

Znacznie bardziej realne jest zajęcie czwartego miejsca, które powinno dać prawo startu w europejskich pucharach. Jaga do okupującego tę lokatę Śląska Wrocław traci bowiem tylko trzy oczka.

W tym kontekście bardzo ważny jest początek wiosennej części rozgrywek, gdyż podlaską drużynę czekają trudne wyjazdy do Lechii Gdańsk i Wisły Kraków oraz mecz u siebie z liderującą Legią.

– Wierzę w ten zespół. Wierzę w to, że zaczniemy od początku wygrywać, zrobimy jakąś serię zwycięstw i dołączymy do tych miejsc, gdzie chcemy wszyscy być – zadeklarował w wywiadzie dla Jaga TV pomocnik Martin Pospisil.