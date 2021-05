Jagiellonia Białystok. Piłkarze Jagi: zawiedliśmy siebie, kibiców, sztab

Najbardziej dobitnie ocenia to kapitan Jagi Taras Romanczuk.

- Nie daliśmy tego, czego oczekiwali od nas kibice i zdajemy sobie z tego sprawę. Zawiedliśmy kibiców, siebie, sztab - przyznaje pomocnik Żółto-Czerwonych. - Zabrakło nam tego, żeby każdy walczył do ostatniej minuty, nie do 90., a do 96. Stąd tyle bramek w ostatnich minutach. Charakteru najbardziej nam brakowało. Zostawiamy to zdrowie na boisko, ale przeciwnik zostawia go więcej i to on wygrywa - dodaje.

Zadowolony nie jest też trener Rafał Grzyb.

- Ten sezon nie był łatwy, bo nie jesteśmy na tym miejscu, na którym oczekiwaliśmy na początku rozgrywek. Sami dla siebie w jakiś sposób byliśmy przeszkodą, bo te sytuacje, do których doprowadzaliśmy podczas spotkań wywoływały w nas taką niepewność - uważa trener Grzyb. - Przeplataliśmy lepsze spotkania gorszymi. Brakowało stabilizacji, brakowało serii zwycięstw, która mogłaby ponieść ten zespół na fali zwycięstw - przekonuje.