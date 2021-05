Jagiellonia Białystok. Kolejna kontuzja w linii defensywnej. Tym razem to Bartłomiej Wdowik. Wojciech Konończuk

Może to i lepiej, że Jagiellonii do końca sezonu został do rozegrania już tylko mecz z Lechią Gdańsk. Białostoczanom sypie się bowiem defensywa. Do grona kontuzjowanych dołączył Bartłomiej Wdowik.