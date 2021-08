Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze. Przyjeżdża mistrz świata i trzeba go zatrzymać

Podpisanie przez urodzonego w Gliwicach zawodnika kontraktu z Górnikiem było hitem letniego okienka transferowego. Zabrzanie zanotowali ogromny wzrost sprzedaży klubowych gadżetów, a na mecz z Lechem Poznań przyszło ponad 18 tysięcy kibiców. Podolski pokazał kilka znakomitych zagrań, ale generalnie nie okazał się bohaterem gospodarzy, którzy przegrali z Kolejorzem 1:3.

- Ludziom się wydaje, że przyjeżdża zawodnik i z niczego będzie od razu najlepszy. Niestety, choćby był to Messi, czy inny piłkarz, to musi upłynąć trochę czasu, by wszedł on na odpowiednie obroty - zaznacza defensor Jagiellonii Michał Pazdan.

"Minister obrony" podlaskiej drużyny miał okazję grać przeciwko niemieckiemu mistrzowi świata w marcu, w meczu ligi tureckiej.

- Miał troszkę inne zadania, bo grał na typowej dziewiątce. Cały czas schodził jednak po piłkę - wspomina Pazdan, który zapamiętał kunszt Podolskiego. - Nie ma go cały mecz, a dwa, trzy pasy jak da między strefy, albo zagra z pierwszej fajną piłkę, to robi robotę. Trzeba być na to przygotowanym i czujnym, bo jakości piłkarskiej się nie kupi - przekonuje defensor Żółto-Czerwonych.