Jagiellonia Białystok: Diego Santos Carioca: Jestem tu, by pomóc drużynie

Zawodnikiem z Ameryki Południowej Żółto-Czerwoni interesowali się już wcześniej.

- Rozmawialiśmy w ostatnim dniu zimowego okienka transferowego. Sytuacja na Ukrainie jest teraz bardzo trudna. Możliwość przyjścia tutaj była dla mnie bardzo ciekawa, chciałem to zrobić. Zobaczymy, co z tego wyniknie - przekonuje wychowanek klubu Clube Esportivo Aimore w wywiadzie dla klubowych mediów Jagi.

Ważne jest to, że nowy zawodnik Jagi jest piłkarzem uniwersalnym, mogącym grać zarówno na środku pomocy, skrzydle, jak i w ataku.

- Przychodzę tu, żeby pomóc drużynie. Jednak o tym, jak mam to zrobić, porozmawiamy później. Najpierw muszę poznać oczekiwania trenera i zespołu co do mojej osoby - zastrzega Brazylijczyk.

Czytaj też: Jagiellonia Białystok dokonała transferu. Brazylijczyk Diego Santos Carioca ostatnio występował w ukraińskiej ekstraklasie