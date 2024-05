Jagiellonia Białystok będzie walczyć na czterech frontach, od Superpucharu po kwalifikację Ligi Mistrzów

Jeśli Jagiellonia nie wyeliminuje pierwszego rywala, to trafi do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy, a w przypadku, gdy i tam jej się nie powiedzie, spróbuje powalczyć o fazę ligową Ligi Konferencji. W najgorszym razie Żółto-Czerwonych czekają zatem przynajmniej trzy dwumecze pucharowe.

Do tego grona dojdzie zapewne jeszcze kilka silnych drużyn, które muszą walczyć w I rundzie kwalifikacyjnej, m. in. Ferencvaros Budapeszt (Węgry), Karabach Agdam (Azerbejdżan), Slovan Bratysława (Słowacja), czy Łudogorec Razgrad (Bułgaria).

Wojciech Pertkiewicz. To nie jest tak, że zostaniemy zasypani pieniędzmi

Jeśli dodać do tego Puchar Polski, to Jaga będzie walczyć w nowej kampanii nie na trzech, a na czterech frontach. Dlatego ważne jest, by nie tylko starać się utrzymać kadrę, ale jeszcze ją wzmocnić. Pomóc mogą w tym duże pieniądze, bo do Żółto-Czerwonych trafi prawie 30 milionów złotych. Sternicy klubu przekonują jednak, że skonstruowanie budżetu na nowe rozgrywki wcale nie będzie łatwe.