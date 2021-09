Jagiellonia Białystok. Andrzej Trubeha przed meczem ze Stalą: Nastroje są dobre

Pozyskanemu z Legionovii zawodnikowi przybyło przed starciem z podkarpacką ekipą dwóch konkurentów o miejsce w ataku Żółto-Czerwonych. Z Piasta Gliwice do Jagiellonii przyszedł Michał Żyro, a kontuzję wyleczył Bartosz Bida.

- To jest ekstraklasa i trzeba się z tym mierzyć, że będzie konkurencja w zespole. Cały czas na treningach pracuję, staram się dawać z siebie wszystko i tak samo będzie w meczach - przekonuje 23-letni zawodnik.

Trubeha zagrał dotąd we wszystkich sześciu spotkaniach ligowych Jagiellonii, miał sporo dobrych okazji podbramkowych, ale nie strzelił żadnego gola i nie miał żadnej asysty. Jak na napastnika, to bardzo słabe statystyki i z pewnością wywołuje to dodatkową presję.

- Radzę sobie z nią na co dzień. Pomaga mi dziewczyna, pomagają trener i chłopaki z drużyny. W treningu staram się poprawiać wszystkie te aspekty, odnośnie strzałów, ustawiania się - przekonuje gracz Jagi.