Jacy kandydaci startują do Parlamentu Europejskiego 2024 z okręgu nr 3? Sprawdź listy

Kandydaci do Europarlamentu 2024 (okręg nr 3)

Oto nazwiska osób kandydujących z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego okręg nr 3. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Ugrupowania polityczne zgłosiły już swoich kandydatów. Wiemy, kto w Twoim regionie będzie ubiegał się o mandat europosła. Poniżej prezentujemy listy.

Ilu posłów ma być wybranych do Parlamentu Europejskiego?

Do tej pory wybierano 705 posłów do PE. W wyborach 2024 r. liczba posłów została zwiększona do 720. Po dwa dodatkowe mandaty otrzymała Francja, Hiszpania i Holandia. Po jednym dodatkowym mandacie przyznano Austrii, Danii, Belgii, Polsce, Finlandii, Słowacji, Irlandii, Słowenii oraz Łotwie.

Kandydaci na posła do Parlamentu Europejskiego z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego okręg nr 3

Kodeks wyborczy określa, iż komitet wyborczy w każdym okręgu może zgłosić tylko jedną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Minimalna liczba kandydatów na liście to 5, zaś maksymalna to 10. Kandydat na posła może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i z jednej listy. W okręgu nr 3 w wyborach startuje 80 kandydatów. Jego zasięg to: województwo podlaskie i województwo warmińsko-mazurskie.

Zapoznaj się z listami kandydatów. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: Paweł Ksawery ZALEWSKI: pozycja 1 Stefan KRAJEWSKI: pozycja 2 Barbara OKUŁA: pozycja 3 Maria Jolanta NIKLIŃSKA: pozycja 4 Rafał RYSZCZUK: pozycja 5 Agnieszka Izabela GÓRSKA: pozycja 6 Maciej DYBOWSKI: pozycja 7 Wioletta JASKÓLSKA: pozycja 8 Kazimierz GANZKE: pozycja 9 Marta Maria RAU: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: Piotr Cezary LISIECKI: pozycja 1 Jan KRYSIAK: pozycja 2 Karol Cyprian KICIŃSKI: pozycja 3 Zbigniew JASKOWSKI: pozycja 4 Paulina GOŁĘBIEWSKA: pozycja 5 Katarzyna WOJCIECHOWSKA: pozycja 6 Aneta DUDA-BEJNAROWICZ: pozycja 7 Agnieszka Anna DĘBKOWSKA: pozycja 8 Magdalena WIŚNIEWSKA: pozycja 9 Konrad KRUPIŃSKI: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: Urszula Agnieszka BRZOZOWSKA: pozycja 1 Łukasz ZAKRZEWSKI: pozycja 2 Rafał Marcin KOSNO: pozycja 3 Zorina Lila DAŃKOWSKA: pozycja 4 Leszek Grzegorz BURCHARDT: pozycja 5 Paulina CZARNOWSKA: pozycja 6 Kamil SOKOŁOWSKI: pozycja 7 Weronika Katarzyna CZERNIAWSKA: pozycja 8 Piotr Robert BILIŃSKI: pozycja 9 Krzysztof Radosław HOŁOWNIA: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY POLEXIT: Miłosz Adam KUZIEMKA: pozycja 1 Jacek Władysław GIERWATOWSKI: pozycja 2 Anna Sylwia KACZOR: pozycja 3 Natalia Anna JAJSZCZAK: pozycja 4 Dawid Michał PSZENNY: pozycja 5 Katarzyna Aleksandra GOL: pozycja 6 Włodzimierz Michał DOBREK: pozycja 7 Agnieszka Zofia MACIEJEWSKA: pozycja 8 Jolanta Bogumiła DĄBEK: pozycja 9 Maciej WIEWIÓRKA: pozycja 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: Jacek PROTAS: pozycja 1 Tomasz FRANKOWSKI: pozycja 2 Anna WOJCIECHOWSKA: pozycja 3 Alicja ŁEPKOWSKA-GOŁAŚ: pozycja 4 Joanna Ewa BOCHNIARZ: pozycja 5 Magdalena MILBRAT-PYŻYŃSKA: pozycja 6 Marek Stanisław TYSZKIEWICZ: pozycja 7 Ireneusz Wacław WERYK: pozycja 8 Anna NASZKIEWICZ: pozycja 9 Anna AUGUSTYN: pozycja 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: Bożena Marta PRZYŁUSKA: pozycja 1 Edyta KONDZIOR: pozycja 2 Urszula WIADROWSKA: pozycja 3 Andrzej ALEKSIEJCZUK: pozycja 4 Tomasz MAŃCZUK: pozycja 5 Marta MROCZKOWSKA: pozycja 6 Beata DALKOWSKA: pozycja 7 Ireneusz DZIENISIEWICZ: pozycja 8 Tomasz KRUTUL: pozycja 9 Marcin Robert KULASEK: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: Maciej Roman WĄSIK: pozycja 1 Karol Adam KARSKI: pozycja 2 Adam ANDRUSZKIEWICZ: pozycja 3 Iwona Ewa ARENT: pozycja 4 Olga Ewa SEMENIUK-PATKOWSKA: pozycja 5 Jacek BOGUCKI: pozycja 6 Bogusława ORZECHOWSKA: pozycja 7 Bernadeta KRYNICKA: pozycja 8 Robert GONTARZ: pozycja 9 Sebastian ŁUKASZEWICZ: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ: Jarosław GALEJ: pozycja 1 Tadeusz Janusz POŹNIAK: pozycja 2 Dorota RADZISZEWSKA: pozycja 3 Leszek GOSK: pozycja 4 Danuta NOWOSIELSKA: pozycja 5 Marian CZAPLIŃSKI: pozycja 6 Marta MŁODZIANOWSKA: pozycja 7 Alina ERDENE-OCHIR: pozycja 8 Monika Dorota ŻURAWSKA-WIĄCEK: pozycja 9 Patryk OLĘNCKI: pozycja 10



Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Wybór posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego – ogólne zasady

Parlamentarzystów wybiera się w wyborach bezpośrednich. Kraje UE co pięć lat organizują wybory, w których wyborcy głosują na kandydatów.

Liczba posłów z każdego kraju jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby jego ludności. Żaden kraj nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów do PE.

Kto może kandydować do Parlamentu Europejskiego?

Kandydatów na posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego może zgłaszać komitet wyborczy partii politycznych, koalicyjny komitet wyborczy i komitet wyborczy wyborców. Kandydować można tylko w jednym okręgu i z jednej listy. Do Parlamentu Europejskiego może kandydować osoba, która skończyła 21 lat, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego i od minimum 5 lat stale zamieszkuje w Polsce lub innym państwie Unii Europejskiej.

Ile trwa kadencja Parlamentu Europejskiego?

Parlament Europejski jest wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli państw należących do UE na pięcioletnią kadencję.

Ile mogą zarabiać europosłowie?

Statut posła do Parlamentu Europejskiego gwarantuje równość co do wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez europarlamentarzystów. Obecnie miesięczne wynagrodzenie europosła wynosi 10 075,18 euro brutto. Wypłacane jest z budżetu Parlamentu i podlega opodatkowaniu, a także odprowadzana jest od niego składka ubezpieczeniowa. Finalnie wynagrodzenie posła Parlamentu Europejskiego wynosi 7853,89 euro na rękę.

Niektóre państwa UE stosują dodatkowo podatek krajowy od tej kwoty. Wysokość wynagrodzenia została ustalona jako 38,5 % podstawowego wynagrodzenia sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Europosłowie otrzymują także dietę w wysokości 4950 euro miesięcznie. Są to środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biura poselskiego, kupnem i eksploatacją sprzętu oraz opłat za rachunki telefoniczne i przesyłki pocztowe.

Czym zajmuje się Parlament Europejski?

Parlament Europejski posiada 3 kluczowe funkcje: Ustawodawczą: uchwalanie przepisów prawa europejskiego, podejmowanie decyzji dotyczących umów międzynarodowych i rozszerzenia UE.

Nadzorczą: sprawowanie nadzoru demokratycznego nad pozostałymi instytucjami europejskimi, wybieranie przewodniczącego Komisji i zatwierdzanie składu Komisji, rozpatrywanie petycji od obywateli i powoływanie komisji śledczych, omawianie polityki pieniężnej z Europejskim Bankiem Centralnym, monitorowanie wyborów.

Budżetową: ustanawianie budżet UE, zatwierdzanie długoterminowego budżetu UE. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

