IV liga podlaska. Inauguracja z niespodziankami. KS Wasilków pierwszym liderem (zdjęcia)

W ofensywie naprawdę mamy kim straszyć i fajnie to wyglądało, a bramek mogło być jeszcze więcej - mówi trener Speichler. - Na minus jest to, że za łatwo straciliśmy oba gole. Ale to dopiero początek i spokojnie czekamy na kolejne mecze - dodaje.

Największy wkład w zwycięstwo miał Jan Pawłowski. Doświadczony napastnik popisał się w starciu z ekipą z Krypna hat-trickiem.

Od wygranej 3:0 w Grabówce rozpoczęła Warmia Grajewo. Gospodarze przez prawie godzinę stawiali Wilczkom skuteczny opór, ale potem musieli uznać ich wyższość.

- Wcale nie było tak lekko i przyjemnie, jak sugeruje wynik. Grabówka ma młody, wybiegany zespół, jej piłkarze nie odstawiali nogi i starali się szczególnie w pierwszej połowie kąsać nas groźnymi kontrami - relacjonuje szkoleniowiec Warmii Paweł Sobolewski. - W przerwie skorygowaliśmy trochę skład i po zmianie stron zaczęliśmy grać lepiej. Utrzymywaliśmy się dłużej przy piłce, konstruowaliśmy składne akcje i efektem tego były trzy gole - dorzuca.