Ireneusz Mamrot wraca do Jagiellonii Białystok. Nowy trener podpisał z białostockim klubem roczny kontrakt

– Zawsze miło wraca się do miejsc, z którymi wiążą się dobre wspomnienia. Takich mam mnóstwo w Białymstoku, sezon wicemistrzowski, dotarcie do finału zmagań o Puchar Polski, chociaż sam mecz z Lechią odbija się czkawką, a także boje o europejskie puchary , w tym dramatyczna batalia z Rio Ave. Poza tym sama atmosfera tego miasta, olbrzymie wsparcie i serdeczność – powiedział „stary – nowy” szkoleniowiec Jagiellonii.

Trener Mamrot prowadził już Jagę w latach 2017–2019. Funkcję pierwszego szkoleniowca pełnił w 108 meczach. Za jego pierwszej kadencji Jagiellonia wywalczyła wicemistrzostwo Polski (2018), a także dotarła do finału zmagań o Puchar Polski (2019). Ponadto z nim na ławce trenerskiej Jagiellończycy zdołali wyeliminować portugalskie Rio Ave, co do dzisiaj pozostaje największym sukcesem białostockiej drużyny na międzynarodowej arenie.

- Odchodząc z Jagiellonii coś mi podpowiadało, że jeszcze tutaj wrócę, chociaż nie spodziewałem się, że nastąpi to tak szybko. Oczywiście jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Pozytywnie wspomina się moją dotychczasową pracę z Jagiellonią i to mnie cieszy. Jednocześnie chciałbym podkreślić dobrą atmosferę, w jakiej się rozstaliśmy. Po prostu zarówno ja i klub doszliśmy do punktu, w którym uznaliśmy, że to dobry moment na rozstanie. Obyło się bez wzajemnego wylewania żalów, na dobrym poziomie. Miało to duże znaczenie - zaznacza Mamrot.