III liga piłkarska: Warta Sieradz - Jagiellonia II Białystok 3:1. Miłe złego początki

- Warta to beniaminek tylko z nazwy, bo ma w składzie wielu doświadczonych zawodników, a skalę trudności podnosi też to, że wygrała czwartą ligę bez porażki na własnym boisku - mówił przed wyjazdem do Sieradza trener Jagiellończyków Adrian Siemieniec. - Ale to my jesteśmy ograni na tym poziomie rozgrywek i jedziemy, by to udowodnić - dodał.

Początek potwierdzał jego słowa. Już w 9. minucie Bartosz Bernatowicz wyprowadził gości na prowadzenie. Rezerwy Jagi miały wkrótce kolejne okazje do strzelania gola, ale znakomicie bronił golkiper Warty Kamil Miazek.

Jak się okazało, były to miłe złego początki. Z czasem gospodarze mieli coraz więcej do powiedzenia i losy potyczki zaczęły się odwracać. Jeszcze przed przerwą wyrównał strzałem głową Wiktor Płaneta, który po zmianie stron wyprowadził beniaminka na prowadzenie. W końcówce odsłoniętych przyjezdnych dobił Jakub Pawłowski.