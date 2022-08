III liga piłkarska: Olimpia Zambrów - Unia Skierniewice 0:0. Gospodarze zmarnowali rzut karny, ale ten punkt i tak trzeba szanować

Feralna sytuacja miała miejsce w 30. minucie spotkania. Egzekutor jedenastki - Kamil Zalewski poślizgnął się przy strzale i posłał piłkę nad bramką. Szkoda, ale trzeba też przyznać, że Unia okazała się wymagającym przeciwnikiem i także miała okazje do rozstrzygnięcia potyczki na swoją korzyść.

Wynik 0:0 nie krzywdzi zatem nikogo, co na pomeczowej konferencji prasowej przyznali szkoleniowcy obu zespołów.

- Remis jest sprawiedliwy, bo wynik mógł być korzystny dla jednej i drugiej strony. Były momenty, w których my mieliśmy przewagę, były też takie, w których Unia zepchnęła nas do niskiej obrony - zaznaczył szkoleniowiec Olimpii Bartosz Grzelak. - Sytuacji podbramkowych też była podobna liczba. My mieliśmy na pewno korzystniejszą, w postaci rzutu karnego, ale pech chciał, że Kamil się przy strzale poślizgnął. Na pewno jednak ten punkt szanujemy - dodał.