III liga piłkarska. Legia II - Jagiellonia II 0:3. Popis białostockich rezerwistów

Stołeczny golkiper w końcówce jeszcze dwa razy musiał sięgać po futbolówkę do siatki. W 81. minucie drużyna, którą prowadzi Wojciech Kobeszko, znów przeprowadziła atak prawą stroną. W polu karnym piłkę otrzymał Eryk Matus, przełożył ją sobie na prawą nogę i uderzył nie do obrony w kierunku dalszego słupka.

- Potrafiliśmy wypunktować przeciwnika i zagrać na zero z tyłu. To ważne, bo ostatnio mieliśmy z tym problem. Fajnie, że potrafiliśmy wrócić do swojej gry i to w sytuacji, gdy w zespole rywala było kilku bardzo doświadczonych zawodników, a nasza drużyna opierała się niemal wyłącznie na młodzieżowcach - skomentował spotkanie na klubowym profilu facebookowym trener Kobeszko.

W grupie spadkowej KS Wasilków przegrał u siebie z KS Kutno 0:2. MKS Ruch Wysokie Mazowieckie i Olimpia Zambrów grają w niedzielę.

WYNIK

Legia II Warszawa - Jagiellonia II Białystok 0:3 (0:1). Bramki: 0:1 - Jarmoowicz (43), 0:2 - Matus (81), 0:3 - Matus (90).

Jagiellonia II: Węglarz - Czerech, Majsterek, Płoszkiewicz, Wasilewski (75. Żarejko), Bayer (84. Matras), Nawrocki, Matus, Huczko, Jarmołowicz (65. Karpiński), Twarowski (75. Lutostański)