III liga piłkarska. Komplet porażek naszych zespołów na koniec sezonu (galeria)

NOWE Ruszyła plaża miejska. Ratownicy przez całe lato będą czuwać nad Narwią [zdjęcia]

Od soboty, 19 czerwca mieszkańcy mogą bezpiecznie korzystać z kąpieli nad Narwią. Wypoczywający na miejskiej plaży mają do dyspozycji boisko do siatkówki plażowej oraz miejsce na ognisko z zadaszoną wiatą, ławkami i stolikami. Nad bezpieczeństwem osób kąpiących się w rzece aż do końca sierpnia, od poniedziałku do czwartku będzie czuwało trzech, a od piątku do niedzieli czterech ratowników.