III Liga piłkarska. Jagiellonia II - Znicz Biała Piska 3:2. Brawa dla rezerwistów

Zespół trenera Wojciecha Kobeszki nie dość, że ma przetrzebioną kadrę, to jeszcze musi grać ostatnio co trzy dni z mocnymi rywalami z grupy mistrzowskiej. Na dodatek stawka nie jest wysoka, bo szans na awans nie ma. A mimo to Żółto-Czerwoni walczą aż miło, a nagroda za ambicję jest pokonanie groźnego Znicza.

Potyczkę lepiej zaczęli goście z Białej Piskiej, od trafienia Bartosza Giełażyna, który karierę rozpoczynał w MOSP-ie Białystok, skąd przeniósł się do Jagiellonii, gdzie w 2016 roku zaliczył ekstraklasowy debiut. Potem jednak bardziej skuteczni byli zawodnicy Kobeszki, którzy po golu Macieja Twarowskiego i bramce Koskowskiej objęli prowadzenie 2:1.

Znicz wyrównał, ale jeszcze przed przerwą znów trafił Kosikowski, a po zmianie stron wynik już się nie zmienił i Jagiellonia II odniosła cenne zwycięstwo, które pozwoliło jej przesunąć się na siódme miejsce w tabeli.