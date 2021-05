III liga piłkarska. Dla Olimpii i Ruchu każdy mecz jest o wszystko

Zespoły grupy spadkowej mają do rozegrania jeszcze po siedem spotkań, a więc do zdobycia jest 21 punktów. Olimpia traci do bezpiecznej lokaty dziewięć oczek, a MKS Ruch - 14. Każdy mecz jest wiec dla obu zespołów batalią o wszystko.

- Jesteśmy jak saperzy, czyli nie mamy miejsca na pomyłkę. Przed nami niezwykle ważny mecz z Ursusem. To groźny rywal, dobrze punktujący wiosną, ale musimy go pokonać - mówi trener zambrowskiego zespołu Tomasz Kulhawik. - Jeśli wygramy, do warszawskiego zespołu będziemy tracić sześć punktów. To jest do nadrobienia. Kotara jeszcze nie opadła i mamy szansę na pozostanie w trzeciej lidze. W każdym razie, dopóki pali się światełko, to będziemy walczyć i dawać z siebie wszystko - deklaruje.

W jeszcze gorszej sytuacji jest zespół z Wysokiego Mazowieckiego, który jedzie do Concordii Elbląg. Nawet remis praktycznie wyeliminuje Ruch z walki o utrzymanie się.