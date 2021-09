II liga piłkarska. Wigry - Znicz Pruszków. Jakość jest po stronie suwalczan, ale trzeba to udowodnić

Po nieudanej inauguracji sezonu z Chojniczanką (0:4) Biało-Niebiescy pokonali Olimpię Elbląg i Sokół Ostróda po 1:0 oraz Radunię Stężyca 3:2. Wydają się zatem być faworytem w starciu z zajmujący dopiero 14. miejsce Zniczem. Problem polega na tym, że ekipa z Pruszkowa sześć z siedmiu zdobytych dotąd punktów wywalczyła na wyjazdach.

- Szczególnie zwycięstwo 2:1 w Chojnicach jest dla nas sygnałem ostrzegawczym i świadczy o tym, że przyjeżdża do nas groźny rywal. Ale w mojej ocenie mam więcej jakości piłkarskiej w szatni i wierzę, że udowodnimy to na boisku - deklaruje trener Wigier Dawid Szulczek. - Czas działa na naszą korzyść, piłkarze coraz lepiej rozumieją się, chcemy iść do przodu i prezentować się z każdym występem coraz korzystniej - dodaje.

