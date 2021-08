II liga piłkarska. Wigry - Radunia Stężyca. Poważne wzmocnienie suwalczan przed starciem z beniaminkiem

Po dwóch wygranych Biało-Niebiescy ponieśli ostatnio porażę 1:2 w Rzeszowie ze Stalą, ale ich szkoleniowiec jest zadowolony z tego, co suwalczanie pokazali na boisku lidera.

- Oczywiście, Stal miała więcej sytuacji, ale to zdecydowany faworyt rozgrywek, a nam niewiele brakowało do wywiezienia z Rzeszowa punktu. Skoro nawiązaliśmy walkę z liderem, to możemy z każdym - zaznacza Szulczek.

Trener Wigier przed sezonem wskazywał Radunię jako ekipę, która może zamieszać w II lidze. Beniaminek potwierdza to, ale jak dotąd tylko u siebie, gdzie wygrał wszystkie mecze. Z wyjazdów dwukrotnie wracał natomiast z niczym (1:5 w Chojnicach i 0:1 w Krakowie z Garbarnią). Oby tak zostało.

Biało-Niebiescy wzmocniły się właśnie przyjściem Mariusza Rybickiego. 28-letni pomocnik, który grał już w Suwałkach w sezonie 2017/18, występował w poprzednim sezonie w ekstraklasowej Warcie Poznań, w której barwach w 13 spotkaniach strzelił jednego gola.